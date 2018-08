Politie Mexico vindt 150 mensen in vrachtwagen

In Mexico heeft de politie in een vrachtwagen 150 mensen uit Midden-Amerika aangetroffen. De politie voerde samen met de immigratiedienst controles uit op een snelweg in de zuidelijke deelstaat Tabasco, aan de grens met Guatemala.

Onder de 150 mensen zijn 62 kinderen. Het merendeel van de volwassen kwam uit Guatemala. De anderen kwamen uit Honduras, Nicaragua en El Salvador. De nationaliteit van de kinderen is niet bekendgemaakt. Ook is onbekend of ze met hun ouders reisden.

De vrachtwagenchauffeur en een bijrijder zijn aangehouden.