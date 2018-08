Oostenrijker maakt dodelijke smak uit zelfgemaakte hangmat

Een zelfgebouwde hangmat is een man uit Oostenrijk fataal geworden. Hij viel acht meter naar beneden en kreeg een balk op zijn hoofd.

De 42-jarige uit Markt-√úbelbach, in de buurt van Graz, had een constructie bedacht en gebouwd waarbij hij de hangmat met een katrol tot acht meter hoogte kon brengen. Een en ander was bevestigd aan een houten steunbalk.

Door een technisch mankement liet de constructie los, viel de man naar beneden en werd hij geraakt door de steunbalk. De man liep zwaar hoofdletsel op. De vriendin van de man was erbij en schakelde nog de hulpdiensten in maar die konden niets meer voor hem doen.

Wat er precies misging, is nog onduidelijk. De Oostenrijker had de hangmat een jaar geleden gebouwd.