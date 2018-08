Chinese moeder redt kinderen uit brandend huis door ze uit raam te gooien

Een vrouw in de stad Xuchang in China heeft op een dramatische manier haar zoon en dochter gered. Het gezin ontdekte 's ochtends vroeg een brand in hun appartement op de vierde verdieping.

Door de rook en vlammen bleek het onmogelijk via de deur te vluchten. Daarom schreeuwde de moeder uit het raam om hulp. Vervolgens gooide ze een laken naar de toegesnelde voorbijgangers op de stoep. Die spreidden het laken om de kinderen op te kunnen vangen.

Als eerste wierp de moeder haar 9-jarige zoon naar beneden: