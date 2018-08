Mensenrechtenclubs boos over uitzetting Afghaans gezin

Mensenrechtenorganisaties willen dat staatssecretaris Harbers van Justitie tekst en uitleg geeft over zijn nieuwe asielbeleid voor Afghaanse gezinnen die gevaar kunnen lopen. Hij heeft onlangs beloofd dat gezinnen met kinderen uit Afghanistan beter beschermd zullen worden.

Maar nu is er voor het eerst sinds die toezegging een gezin met een minderjarig kind teruggestuurd naar Afghanistan. Die familie is daardoor in groot gevaar gebracht, zegt een coalitie van mensenrechtenorganisaties die actievoert tegen uitzettingen naar Afghanistan.

Papieren werkelijkheid

Onder meer VluchtelingenWerk Nederland, Amnesty, Oxfam Novib, Save the Children en Unicef schrijven aan de Tweede Kamer dat "de vrees dat dit besluit slechts om een papieren werkelijkheid zou gaan vandaag is bevestigd". Ze wijzen erop dat de veiligheidssituatie in het land is verslechterd.

Afghanistan is na Syriƫ het meest gewelddadige land ter wereld. Het eerste halfjaar van 2018 kwamen er volgens de VN bijna 1700 burgers om het leven. Een kwart van de vluchtelingen wereldwijd, 2,7 miljoen mensen, komt uit Afghanistan.

Degenen die gedwongen moeten terugkeren, komen terecht in opvangkampen onder vaak slechte omstandigheden. De coalitie wil dat de Kamer Harbers ter verantwoording roept.