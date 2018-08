Ossen, lepelaars en zeehonden, ook dat is de Rotterdamse haven

Je zou het niet verwachten, maar in de Rotterdamse haven zijn tal van bijzondere dieren en planten te vinden. Het zijn er zoveel dat een vervolg op de de natuurfilm De Nieuwe Wildernis in de haven wordt opgenomen. In 2021 moet de film klaar zijn: De Nieuwe Wildernis 2, Wild Port of Europe.

Terwijl op de N15 over de Maasvlakte vrachtwagens met containers voorbijrazen, liggen vlak in de buurt een stel taurossen in een stuk bos. Het zijn oerrunderen die grazen in het natuurgebied dat rond de industrie en infrastructuur is gecreƫerd.

Volgens Laura Reinarz, een van de twee natuurbeheerders die het Havenbedrijf Rotterdam in dienst heeft, zorgen de dieren voor diversiteit. "De ossen gaan het bos in, slijpen met hun hoorns langs de bomen en eten bast. Daardoor gaan de bomen langzaam dood, maar dat is helemaal niet erg want daardoor komt er juist variatie in het bos."

Verslaggever Henrik-Willem Hofs liet zich meenemen op safari in de haven: