Vrouw overreden door trein op station Haren

Op station Haren is vanochtend een vrouw om het leven gekomen toen zij werd aangereden door een trein. De politie gaat volgens RTV Noord uit van een "noodlottig ongeval" en sluit zelfdoding uit.

Het ongeluk vond plaats rond 11.30 uur. Op het NS-station worden werkzaamheden verricht, maar het is onduidelijk of dat iets met het ongeval te maken heeft. De politie doet onderzoek, maar wil daarover niets zeggen voordat de familie van het slachtoffer op de hoogte is gebracht.

Treinverkeer gestremd

Door het incident rijden er in beide richtingen geen treinen tussen Assen en Groningen. Er rijden in ieder geval tot 15.00 uur stopbussen. Door de situatie in Haren is het ook extra druk in de treinen van Groningen naar Leeuwarden.