Vislood moet in de ban, alternatieven nog niet in trek

Het lood waarmee sportvissers hun vislijn verzwaren moet de deur uit. Maar de vissers zijn nog niet onverdeeld enthousiast over de alternatieven, bijvoorbeeld van steen, glas of ijzer.

De meeste vissers hebben nog een flinke voorraad aan lood, waarmee ze nog wel even vooruit kunnen. Ook is het lood in veel hengelsportzaken nog volop verkrijgbaar. Maar Sportvisserij Nederland wil er wel vanaf. Het streven is 30 procent minder lood op 31 december 2021, en over tien jaar moet het helemaal verdwenen zijn.

Vooralsnog zijn alternatieven voor lood nog maar mondjesmaat verkrijgbaar, merken vissers op. René Bömers heeft een hengelsportwinkel in Groenlo en denkt dat de alternatieven nog niet echt aanslaan. "Die zijn vaak een stuk duurder, en werken ook niet even goed. Ik geloof echt niet dat 30 procent van de vissers straks geen lood meer gebruikt."

Sportvisser Bennie Beelen, vanochtend met de hengel in de weer tijdens een wedstrijd in Zeewolde, vindt het lood niet zo'n probleem. Een beetje ervaren sportvisser verliest volgens hem niet zoveel, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik denk dat wat wij doen enorm meevalt. Het is meer de karper- en zeevisserij. Wat wij doen is heel miniem. We verspillen nagenoeg geen lood."