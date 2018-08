Aapje als verstekeling naar Nederland: 'Voor een rat was hij wat groot'

De galago heeft geluk gehad, zegt Van der Meer. "Als de kapitein erachter komt, zet hij zo'n dier meestal halverwege overboord. Want geen enkele reder is er blij mee om dit soort dieren illegaal een haven binnen te brengen. Je kan er een hoop gedoe mee krijgen."

Eerst in quarantaine

In dit geval is het goed afgelopen. De Stichting AAP heeft de galago meegenomen van de haven van Vlissingen naar Almere. Edwin gaat nu eerst (minstens) twaalf weken in quarantaine om te kijken of hij geen ziektes bij zich draagt. "We onderzoeken dan ook of hij in een goede conditie is", aldus David van Gennip van de Stichting AAP. "Hij zal wel een beetje voedselarmoede hebben, ze hebben hem vooral fruit gegeven, veel insecten zijn er niet aan boord."

Van Gennip denkt dat Edwin een Garnett's galago (Otolemur garnetti) is, waarvan er maar twintig in Europese dierentuinen zijn. Na zijn quarantaineperiode zal het beestje waarschijnlijk naar een permanente opvang verhuizen. Waar die opvang plaatsvindt, is nog onduidelijk. Volgens Van Gennip verloopt de opvang van bijzondere soorten zoals de galago chaotisch door gebrek aan samenwerking tussen internationale organisaties en de enorme bureaucratie.