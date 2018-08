Twee vaders, één moeder: volgens de wet is dat een ouder te veel

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn niet overtuigd. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven het familierecht te willen veranderen, maar wil eerst meer onderzoek doen. "En nu heeft minister Dekker van Rechtsbescherming onlangs gezegd dat het de vraag is of de wet er nog wel komt", zegt COC-voorzitter Ineke. "Het is echt heel erg raar."

Of het kabinet huiverig is vanwege de christelijke achterban van CDA en ChristenUnie, wil Ineke niet zeggen. "Maar het feit is dat VVD en D66 zich in het verleden wel achter zo'n wetswijziging hebben geschaard. Wij vinden dat het kabinet moet stoppen met treuzelen en moet opschieten met een goede wet voor regenbooggezinnen."

Marco, Christian en Marije begrijpen niet waarom die er niet al lang is. "Soms vragen mensen: wie is nou de echte vader van Kai? Dan zeg ik: hij heeft twee echte vaders", zegt Marije. Marco vult aan: "Ik denk dat wij één gezin zijn en twee huishoudens. Wij wonen in twee huizen en Kai woont in twee huizen, maar we zijn wel één gezin."