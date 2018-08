Excuses politie aan door tbs'er verkrachte vrouw: 'Hoe kokhals je dan?'

Een vrouw die anderhalf jaar geleden werd verkracht door een tbs'er heeft excuses gekregen van de politie in Limburg. Agenten geloofden haar verhaal aanvankelijk niet. De politie is tot de conclusie gekomen dat ze "te weinig oog voor het slachtoffer" hadden.

De excuusbrief en de transcriptie van de verhoren zijn in handen van de Volkskrant. Het 21-jarige slachtoffer kreeg vragen als: "Wat voor ervaring heb je met pijpen?", "Doe eens voor?" en "Hoe kokhals je dan?". De rechercheurs die het verhoor deden, benadrukten in het verhoor ook dat het "echt consequenties" zal hebben als er zaken in haar verhaal niet zouden kloppen.

Dna-match

De vrouw werd op 9 december 2016 op de weg terug van haar werk in Venray naar haar ouderlijk huis in Oostrum bedreigd en verkracht. Toen ze weer thuis was, schakelde ze meteen de politie in maar de man kon niet meer gevonden worden. Later bleek uit onderzoek van spermamonsters door het Nederlands Forensische Instituut dat er een dna-match was met een tbs'er uit de kliniek de Rooyse Wissel in Oostrum. Die zat al zeventien jaar in de tbs na een moord op een meisje en, jaren later, een poging tot moord.

Na de arrestatie van de tbs'er vroeg de politie de ouders van de vrouw om er geen ruchtbaarheid aan te geven. "Ze zeiden letterlijk: hou het voor je", zegt de vader in de krant. "Wij vonden dat vreemd en begrijpen niet waarom dat nodig was."

Gevoelig

De politie zegt daarover dat het om een gevoelige zaak ging. In de excuusbrief van de politie schrijft een teamchef dat het belang van het slachtoffer in het politie-onderzoek "onvoldoende is meegewogen" en dat hij de gang van zaken "zeer betreurt".

De tbs'er is vorige maand veroordeeld tot 3 jaar cel en tbs voor het verkrachten van de vrouw. Ook moet hij haar een schadevergoeding betalen. Het slachtoffer liep een posttraumatische stressstoornis op en staat onder behandelingen bij een psycholoog.