Russische helikopter stort neer in Siberië: 18 doden

In Siberië is een Russische helikopter neergestort. Alle achttien inzittenden, onder wie drie bemanningsleden, zijn omgekomen. Dat meldt het Russische persbureau Tass.

Het toestel zou direct na het opstijgen zijn gecrasht. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Krasnojarsk, in grootte de derde stad van Siberië. Krasnojarsk ligt aan de trans-Siberische spoorlijn die Moskou met Wladiwostok verbindt.

De helikopter die is neergestort is van het type Mi-8. Dat is een transporthelikopter die ook kan worden ingezet als gevechtshelikopter. De Sovjets namen de Mi-8 in 1967 in gebruik. Sindsdien zijn er meer dan duizend exemplaren van gemaakt en onder meer verkocht aan de landen van het voormalige Warschau-pact, en aan Finland en Pakistan.