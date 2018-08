Plofkraak in winkelcentrum Utrecht veroorzaakt ravage

Een plofkraak op een pinautomaat in winkelcentrum Smaragdplein in Utrecht heeft veel schade aangericht. Op foto's is te zien dat de gevel van het pand waarin de automaat zat geheel is verwoest. Van omliggende winkels en woningen zijn ruiten gesneuveld.

Buurtbewoners zeggen dat de klap rond 2.00 uur vannacht enorm was. Een NOS-redacteur die in de buurt woont, zegt dat de dader of daders vermoedelijk twee gestolen auto's hebben gebruikt als barricade.