Haai van ruim een meter duikt op voor de kust van Terschelling

Strandgast Jitze Bakker keek vreemd op toen hij voor de kust van Hoorn op Terschelling ineens twee rugvinnen uit het water omhoog zag steken. Een haai? Bij Terschelling? Snel maakte hij een foto van de ruim 1 meter lange haai en stuurde die naar de Zeehondenopvang Terschelling.

Daar wisten ze ook niet precies waarmee ze van doen hadden. Omdat het mogelijk om een gevaarlijke soort ging, werd direct de strandwacht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij geïnformeerd. Na advies van Wageningen Marine Research bleek het om een ongevaarlijke gevlekte gladde haai te gaan.

Deze dieren kwamen in de jaren 70 vaker voor in de Nederlandse wateren, maar leken daarna verdwenen te zijn. Nu lijkt het erop dat ze weer terugkeren. Dat komt mogelijk doordat de leefomstandigheden voor deze vissoort verbeterd zijn, bijvoorbeeld door de opwarming van het water. In de winter trekken ze naar het zuiden, naar Het Kanaal en soms zelfs naar de Golf van Biskaje.

De gladde haai kan ongeveer 1,5 meter lang worden en heeft stompe tanden. Hij eet vooral krabben en kreeften.