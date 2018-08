Vechtende supporters Utrecht en Feyenoord krijgen cel- en werkstraffen

Een 46-jarige Feyenoord-aanhanger uit Rotterdam moet een maand de cel in. Het is niet voor het eerst dat hij voor supportersgeweld is opgepakt. Vanwege eerder opgelegde voorwaardelijke straffen moet hij ook nog negentien dagen cel uitzitten en 400 euro boete betalen.

Een andere Rotterdammer, van 24 jaar, kreeg 120 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf.

Ook twee FC Utrecht-supporters kregen die straf, meldt RTV Utrecht. De veroordeelden zijn een 27-jarige man uit Nieuwegein en een 25-jarige man uit De Meern.