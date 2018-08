Man opgepakt op Schiphol voor steun aan IS

Op Schiphol is een man aangehouden die wordt verdacht van het financieren van terreurgroep Islamitische Staat. De man, Yusup B., werd daarvoor al een tijd in de gaten gehouden door de Duitse justitie. Die heeft de arrestatie van B. ook bekendgemaakt.

Het gaat om een Rus van 29 jaar. Hij is donderdag opgepakt toen hij op de luchthaven aankwam na een reis uit Zuid-Amerika. Daar zat hij enige tijd ondergedoken.

Trainingen en wapens

Volgens het Duitse Openbaar Ministerie heeft de man geld overgemaakt aan IS-leden in Syriƫ, die daarmee trainingen en wapens betaalden. Vanuit Berlijn werden betalingen van een paar duizend euro gedaan.

Nu moet er met de Nederlandse autoriteiten worden overlegd of hij wordt uitgeleverd en waar hij naartoe gaat, zegt een woordvoerder van het Duitse OM.

Er liep een Europees arrestatiebevel tegen B. Of Nederland zijn uiteindelijke reisdoel was of dat hij alleen een tussenlanding maakte, is niet bekend. B. is de enige verdachte in deze zaak.