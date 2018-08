Miljoenen kinderen Indonesië mogen niet worden gevaccineerd

Bijna 32 miljoen Indonesische kinderen die zouden worden ingeënt tegen mazelen en rode hond, krijgen voorlopig geen vaccin. Volgens islamgeleerden zijn de vaccinaties niet halal en mogen ze niet worden gebruikt.

"Er doet al jaren een gerucht de ronde over varkensproducten in de vaccins", zegt correspondent Michel Maas in het NOS Radio 1 Journaal. "Heel veel moslims lieten daardoor hun kinderen al niet inenten. Nu de overheid een vaccinatiecampagne begint, hebben de islamgeleerden gezegd dat er nog steeds geen halal-verklaring is afgegeven voor de vaccins."

Volgens de geleerden moeten moslims wachten tot de verklaring er is. "Dat leidt ertoe dat er veel meer mensen de vaccinaties zullen weigeren", denkt Maas. Op dit moment heeft een provincie het vaccinatieprogramma daarom uitgesteld.

"Dat zullen misschien meer provincies gaan doen, vooral provincies waar de islam sterk is. De islam zet in Indonesië steeds meer de toon, niet alleen in het dagelijks leven maar ook in de politiek", constateert Maas. "Politici zijn bang om tegen de islam in te gaan, omdat dat stemmen kost. Het zou kunnen dat de raad van de schriftgeleerden meer politici ertoe gaat brengen de vaccinaties tegen te houden."

Namaakvaccins

Ook is er een ander probleem. Twee jaar geleden kwam namelijk aan het licht dat in tientallen Indonesische ziekenhuizen namaakvaccins werden toegediend. "Veel mensen die wel geloofden in vaccins geloven er daarom nu niet meer in", zegt Maas.

Afgelopen jaar was er een grote uitbraak van difterie, waarbij tientallen doden vielen. "De huidige vaccinatiecampagne heeft daar ook mee te maken. De schrik zit er goed in."

Vooral rond Jakarta vielen veel slachtoffers. In de hoofdstad zijn later deze maand de Asian Games, een soort Olympische Spelen. "Men is heel bang dat de duizenden atleten ziektes meebrengen die gevaarlijk zijn voor de niet-gevaccineerde kinderen."