Vroeg opstaan niet altijd beste tactiek op Zwarte Zaterdag

Een bekende frustratie is wanneer de alternatieve route uiteindelijk helemaal niet sneller blijkt dan het origineel. Dat komt bijvoorbeeld doordat de file intussen oplost, of doordat de drukte op de alternatieve route ook toeneemt.

Ook navigatiebedrijf TomTom stelt dat een alternatief traject over binnenwegen vaak niet de prioriteit heeft. "Onze systemen geven uit zichzelf al de voorkeur aan hoofdroutes over snelwegen. Een route over een binnenweg kan soms 10 seconden sneller zijn, maar voor de gebruiker rijdt dat een stuk minder fijn", vertelt Edwin Kools.

Hij legt uit dat de navigatiesystemen per moment berekenen wat de snelste weg is. Deze informatie wordt constant geüpdatet. "Iemand die bijvoorbeeld net iets later is dan zijn voorganger, kan een heel andere route aangeboden krijgen. En natuurlijk hangt die route ook af van de eindbestemming van de automobilisten."