'Russische spion werkte jarenlang op Amerikaanse ambassade Moskou'

Een mogelijke spion heeft meer dan tien jaar lang gewerkt op de Amerikaanse ambassade in Moskou. De Russische vrouw had onder meer toegang tot het reisschema van de Amerikaanse president, melden bronnen aan The Guardian.

Ze kwam twee jaar geleden als verdachte in beeld bij een regulier veiligheidsonderzoek van de Amerikaanse veiligheidsdienst RSO (Regional Security Office). Twee onderzoekers van de dienst ontdekten dat de vrouw regelmatig niet-goedgekeurde ontmoetingen had met leden van de Russische veiligheidsdienst FSB.

Begin 2017 sloeg de RSO alarm over de mogelijke spion. Maar de Amerikaanse Secret Service, die verantwoordelijk is voor de ambassades, zette zelf geen onderzoek op. In plaats daarvan ontsloeg de dienst haar enkele maanden later in stilte.

Gezichtsverlies

Een bron zegt tegen The Guardian dat de Secret Service hiermee gezichtsverlies wilde voorkomen. "Daardoor kon niet onderzocht worden wat ze heeft gedaan en of ze andere ambassademedewerkers heeft gerekruteerd om haar van informatie te voorzien."

Het vertrek van de verdachte viel samen met de diplomatieke ruzie tussen Rusland en de VS, waarbij het Kremlin 750 Amerikaanse diplomaten uitzette. Die onrustige periode zou een goede dekmantel zijn geweest voor haar ontslag.

In een reactie ontkent de Secret Service niet dat op de ambassade in Moskou een mogelijke spion is ontmaskerd, maar volgens The Guardian probeert de dienst haar rol wel af te zwakken. "Op geen enkel moment zijn buitenlandse ambassademedewerkers in een positie gekomen waarbij ze informatie konden verkrijgen over de nationale veiligheid", staat in een verklaring.