Politie jaagt op overvallers bungalowpark Nunspeet

De politie is in de bossen bij Nunspeet op zoek naar drie personen die samen met twee anderen een gewapende overval zouden hebben gepleegd op bungalowpark De Witte Wieven.

De politie rukte eerder vanavond uit met een arrestatieteam, politiehonden en een helikopter om jacht te maken op de verdachten. Op dit moment wordt vooral met auto's gezocht. Een groot deel van het vakantiepark, waarop een paar honderd bungalows staan, is afgezet.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in Nunspeet. Getuigen zeggen bij Omroep Gelderland dat er minstens een keer is geschoten bij een overval vlakbij de woning van de parkeigenaar. Volgens Yvonne Govers, eigenaar van een van de bungalows, heeft de politie korte tijd later twee of drie mensen meegenomen.

Eigenaar naar het bureau

Ook de eigenaar van het park is samen met zijn gezin én met de eigenaar van de overvallen bungalow naar het politiebureau overgebracht. "De politie is het huis binnengegaan en doet daar onderzoek. Er wordt volop gespeculeerd over wat er gebeurd is", zegt Govers.

Een woordvoerster van de politie bevestigt dat de politie na de gewapende overval op De Witte Wieven twee arrestaties heeft verricht. Er is niemand gewond geraakt. De parkeigenaar en de eigenaar van de overvallen bungalow zijn op het politiebureau "om te helpen bij het onderzoek", aldus de woordvoerster.