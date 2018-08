CDA-kopstuk Hannie van Leeuwen (92) overleden

Oud-CDA-politica Hannie van Leeuwen is gisteren op 92-jarige leeftijd overleden. CDA-partijleider Sybrand Buma spreekt van een groot verlies voor de partij. "Gedreven, kordaat en strijdbaar. Dat zijn de woorden die het leven van Hannie van Leeuwen karakteriseren", zegt Buma.

Hannie van Leeuwen is haar leven lang verbonden geweest met de politiek. In 1966 kwam ze voor de ARP (de gereformeerde Anti-Revolutionaire Partij) in de Tweede Kamer. Ze werd woordvoerder maatschappelijk werk en sociale zaken. Ze verliet de Kamer in 1978.

In 1995 keerde ze op 69-jarige leeftijd terug in de landelijke politiek als lid van de Eerste Kamer voor het CDA (waarin de ARP was opgegaan). Daar was zij woordvoerder sociale zaken, tot ze opstapte in 2007. Vorig jaar stond ze opnieuw op de kieslijst: ze was toen lijstduwer voor het CDA.