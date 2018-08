Biomassa om CO2-uitstoot te verminderen: hoe kan dat duurzaam?

André Faaij, hoogleraar duurzame energiesystemen aan de Rijksuniversiteit Groningen, erkent dat de beschikbaarheid van biomassa inderdaad beperkt is. Maar door slimmer landgebruik kan de voedselproductie hetzelfde blijven en zal er toch meer biomassa worden geproduceerd, zegt hij. "Er is veel biomassa waar we nog geen gebruik van maken. We kunnen gft-afval beter inzamelen en bijvoorbeeld onbenut bermgras gaan gebruiken."

Ook het groeien van gras in plaats van graan in een rustjaar van een akker noemt Faaij als voorbeeld. "Gras voedt de bodem niet alleen beter. Het kan ook gesplitst worden in eiwitrijk veevoer en eiwitarme resten voor biobrandstof." De winst is dan hoger, terwijl er verder geen echte verandering is vergeleken met graan. Het overige deel kan volgens Faaij geïmporteerd worden uit andere Europese landen.

Hoogleraar André Faaij legt uit waarom gras goed is als biomassa: