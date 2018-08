Kritiek op 'seksistisch' boek influencer, 'Terug naar jaren 50'

Heb je geen zin in seks? Dan moet je als vrouw zin maken, schrijft influencer Jamie Li in haar nieuwe boek. "Mannen moeten hun zaad kwijt. Even door de zure appel heen bijten dus, want is de zak eenmaal geleegd, dan heb je de man terug waar je voor hebt getekend. Dan is-ie weer leuk en gezellig."

Presentator Tim Hofman is een van de critici op social media. "Misschien moet je vent zich leren inhouden. Of aftrekken. Of iets anders. Maar fuck dit", schrijft hij op Instagram.Ook schrijfster Madeleijn van den Nieuwenhuizen is niet te spreken over het boek. "Best grappig, als we in 1950 leefden. Maar dit is 2018 en we weten inmiddels dat ongelijkheid of dat nou seksisme, heteronormativiteit of racisme betreft, in stand wordt gehouden door subtiele bevestigingen van problematische rolpatronen."

Het boek Sexy, but tired. But sexy gaat over hoe je "alle ballen in het leven hoog kan houden, maar toch sexy blijft". Het is inmiddels toe aan de vierde druk en staat in de bestsellerlijsten.

Li laat in een reactie aan de NOS weten volledig achter haar passages te staan. "Uiteraard geplaatst binnen de juiste context." Uitgebreider reageren doet ze binnenkort, maar op een andere manier, laat haar management weten. "In de tone of voice die zij hanteert, de rol van humor."