Hevige modderstromen door noodweer in Tirol

Onweer en zware regen hebben in het westen van Oostenrijk tot wateroverlast en schade geleid. Rivieren en beken traden buiten hun oevers, huizen en bedrijfspanden raakten beschadigd en talloze kelders kwamen blank te staan.

Vooral de westelijke deelstaten Vorarlberg en Tirol zijn zwaar getroffen. Het treinverkeer ligt op sommige plaatsen plat nadat het spoor door brokstukken onbegaanbaar is geraakt. Ook een aantal provinciale wegen is afgesloten. Alleen al in Vorarlberg zijn ruim 180 brandweermannen ingezet.

Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Wel moest er volgens Oostenrijkse media iemand uit een auto worden gered, die bekneld was geraakt door een vallende boom. Ooggetuigen hebben de modderstromen en ravage gefilmd: