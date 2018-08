Nederlandse man (30) vermist na kajaktocht Laos

In Laos is sinds maandag de 30-jarige Nederlander Mattijn Lahuis vermist. Lahuis was met twee vrienden en een gids aan het kajakken in de jungle, toen de stroming plots krachtiger werd en twee van de vier kajaks een boom raakten. De vrienden en de gids konden veilig de kant bereiken, maar van Lahuis is sindsdien niets meer vernomen.

De afgelopen dagen is constant naar de Nederlander gezocht, zegt zijn vriendin in een oproep op Facebook. "Maar de jungle is erg dicht en de stroming is te snel voor duikers." Daarom wil de familie van Lahuis nu een zoekactie met een helikopter organiseren, maar dat kost tienduizenden euro's.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in nauw contact met de familie van Lahuis in Nederland, laat een woordvoerder weten. Inmiddels is ook een familielid naar Laos afgereisd. De ambassade in het Thaise Bangkok - in Laos heeft Nederland geen ambassade - heeft contact met de vrienden van Lahuis in Laos.

"De ambassade volgt de zoekactie van de lokale autoriteiten op de voet", aldus de woordvoerder. "Zelf kan de Nederlandse overheid geen zoekactie opzetten."