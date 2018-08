Tiener-app Musical.ly wordt TikTok, gebruikers boos: 'We zijn geen kippen'

Onder tieners, vooral meisjes, is er ophef ontstaan over een naamsverandering van hun favoriete social-app Musical.ly. De app werd vorig jaar gekocht door het Chinese Bytedance voor naar schatting 1 miljard dollar. Het bedrijf heeft nu besloten om de app te laten fuseren met alternatief TikTok waar het ook eigenaar van is.

Voor wie onbekend is met beide, het concept is vrij simpel: gebruikers playbacken in een korte video een nummer naar keuze en doen daar allerlei dansjes bij. Om de video aan te kleden kan gebruik worden gemaakt van filters en kan het beeld worden versneld of juist extra langzaam worden afgespeeld.

'Logische keuze'

Musical.ly is de afgelopen jaren uitgegroeid toch een populaire niche app met 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Nieuw zusje TikTok claimt er vijf keer zoveel te hebben, weet TechCrunch.

De mede-oprichter van Musical.ly, die nu een hoge functie bij TikTok heeft, zegt dat het een logische keuze is. "TikTok, het geluid van een tikkende klok, symboliseert de korte aard van de video's. [...] Musical.ly en TikTok samenvoegen voelt natuurlijk omdat ze hetzelfde doel hebben." Gezien het verschil in omvang is het dan niet zo gek dat wordt gekozen voor TikTok.

TikTok belooft dat het de populairste elementen van Musical.ly in een nieuw deel van de app zal stoppen. Daar komt bijvoorbeeld een videoaanbod onder de noemer 'Voor jou', dat gebaseerd is op de voorkeuren van de gebruiker. Daarnaast krijgen de tieners de ruimte om op andere video's te reageren. Ook zeggen de makers dat alle gegevens en video's van gebruikers behouden blijven in de nieuwe app.

Kritiek van gebruikers

Ook al voelt het samenvoegen voor de partijen zelf logisch, het is immers makkelijker om één app te onderhouden en je kunt adverteerders beter bedienen, de gebruikers zelf kijken daar anders tegenaan. In het gastenboek van het Jeugdjournaal laten veel gebruikers weten de keuze stom te vinden.