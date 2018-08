'Roze ouderen' in verpleeghuizen soms weer terug de kast in

Homoseksualiteit kan in verpleeghuizen nog steeds een lastig te bespreken thema zijn. Zeker in huizen met oudere bewoners die opgroeiden in een tijd waarin seksuele diversiteit vooral werd afgekeurd.

In het kader van de Senior Pride zijn er deze week allerlei activiteiten in Amsterdam rondom seksuele diversiteit en inclusiviteit onder ouderen.

Dr. Sarphatihuis

Een van de instellingen die zich inspant om diversiteit aan te moedigen is het Dr. Sarphatihuis in Amsterdam. Daar is een speciale afdeling voor oudere homo's, lesbiennes en transgenders: Rozeneiland. Deze afdeling is specifiek voor mensen met een lhbt-achtergrond.

Een aantal belangengroeperingen in Amsterdam voor lhbt-ouderen had gevraagd om zo'n afdeling te openen, omdat ouderen zich in gewone verzorgingstehuizen onwillekeurig toch weer geroepen voelen om hun geaardheid te verbergen.

Verslaggever Marjolein Hogervorst sprak daar met een begeleider en twee bewoners.