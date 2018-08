'Steeds meer crystal meth in Nederland geproduceerd'

Nederlandse drugscriminelen richten zich steeds meer op de productie van crystal meth. Dat zegt de politie tegen NRC.

De afgelopen twaalf maanden ontmantelde de politie ongeveer tien laboratoria waar crystal meth werd geproduceerd. "Een aantal jaar geleden zagen we het vrijwel niet", zegt een politiewoordvoerder in de krant. Een opsporingsambtenaar zegt dat 2018 een "kantelpunt" is in de productie van meth.

In het verleden werd in Nederland vooral xtc, speed en cocaïne geproduceerd. Chrystal meth is een van de sterkste harddrugs, vier keer zo krachtig als cocaïne.

Flat Rotterdam

Vorige week vond de Rotterdamse politie in een leegstaand appartement ruim dertien kilo crystal meth. Het pand trok de aandacht omdat er niemand stond ingeschreven, maar er wel mensen met grote tassen in en uit liepen.

Volgens NRC werden eerder dit jaar laboratoria voor crystal meth opgerold in onder meer Zuidlaren, Lunteren, Oss en Weert. In sommige gevallen trof de politie duizenden kilo's grondstoffen aan. De politie zegt ook een toename te zien in het dumpen van afval van deze drug.

Export

De chrystal meth wordt volgens de politie niet voor de Nederlandse markt geproduceerd, maar voor de export, vooral naar Tsjechië en het oosten van Duitsland.

In Nederland is de drugs alleen populair onder bepaalde groepen, bijvoorbeeld binnen de gayscene. De GGD Amsterdam uitte vorig jaar zijn zorgen over verslaving onder homo's.