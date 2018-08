'Onze man in Teheran' verkocht aan Amerika

Het VPRO-programma Onze man in Teheran van Iran-correspondent Thomas Erdbrink is binnenkort te zien op de Amerikaanse publieke zender PBS. De negen afleveringen worden op 13 en 14 augustus in het journalistieke programma Frontlineuitgezonden als twee documentaires van twee uur onder de titel Our man in Tehran.

"Het is echt heel uniek. Er is volgens mij nog nooit een Nederlandse serie met een Nederlandse presentator op de Amerikaanse televisie uitgezonden", zegt Erdbrink trots.

Uitgesproken meningen

De 42-jarige journalist, die werkt voor onder meer de NOS en The New York Times, is naar eigen zeggen ook wel nerveus over de uitzendingen. De serie werd in Nederland goed ontvangen, "maar Nederland is toch een land waar men met een open blik naar de wereld kijkt. Amerikanen zijn weer een heel ander publiek met uitgesproken meningen over het land waar ik werk."

De verhouding tussen Amerika en Iran is op het moment uiterst gespannen. Verwacht hij ook een tweet van president Trump over het programma? "Dat zou echt te gek zijn. Natuurlijk hoop ik dat zo iemand ook kijkt, want ik probeer met mijn programma op een journalistieke manier laten zien hoe mensen leven in Iran. Het gaat me er niet om een positief of negatief beeld te schetsen van het land."

Hij verwacht niet dat zijn programma ooit in Iran op televisie te zien zal zijn. "Nee, dat gaat veel te ver voor ze. Dat kan gewoon echt niet."

Kijk hieronder naar de trailer van Our man in Tehran.