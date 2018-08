Geen werk, geen kansen: Bulgarije loopt leeg

De 80-jarige Tota Pisarska vult haar dagen met het verzorgen van haar moestuin. Bakken vol komkommers en paprika's haalt ze uit de struiken. Het zijn er te veel voor haar alleen. Sinds haar echtgenoot is overleden woont ze alleen. Haar dochter is jaren geleden met het gezin naar Duitsland verhuisd. "Ik neem het ze niet kwalijk," zegt ze. "Er is hier geen werk, er is geen leven op te bouwen voor een jong gezin."

Pisarska's huis staat in Tri Kladentsi, een gemeente met zo'n 500 inwoners in het noordwesten van Bulgarije. Het is de armste regio van het land. Ooit was het een bloeiend landbouwgebied, nu is er niks meer. Pisarska mist het geluid van spelende kinderen in de buurt. "Vroeger was er elke zondag muziek, we pasten op elkaars kinderen, er waren zo veel kinderen in het dorp " zucht ze. Nu heeft ze alleen haar beste vriendin nog, die ook in de tachtig is, en om de hoek woont.

De regio rond Tri Kladentsi is de snelst krimpende regio van Bulgarije, het snelst krimpende land ter wereld. In uitgestorven dorpen staat het vol met karkassen van huizen. Elk tweede pand lijkt leeg te staan. Struiken groeien er door de ramen naar binnen. Sommige huizen zijn alleen in de zomermaanden bewoond, als de eigenaren even terug zijn uit het buitenland.

Correspondent Mitra Nazar nam een kijkje in 'spookdorp' Tri Kladentsi: