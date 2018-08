Ondanks de droogte vinden veel boeren een verzekering te duur

Honderden boeren hebben de afgelopen weken een claim ingediend bij hun verzekeraar voor de droogte-schade aan hun oogst. Maar 90 procent van hun collega's kan dat niet, omdat ze niet verzekerd zijn tegen schade door weersomstandigheden. Ze vinden het het geld niet waard.

Belangenorganisatie LTO Nederland sprak daarom gisteren de wens uit dat de assurantiebelasting op die verzekering wordt afgeschaft, zodat het betaalbaarder wordt voor boeren. Het ministerie van Financiën zegt dat het dat niet overweegt.

Aantal claims blijft stijgen

De verzekeraar Agriver, waarbij ongeveer 500 boeren een brede weersverzekering hebben afgesloten, zegt dat 200 van hen inmiddels een claim hebben ingediend. De reden dat niet alle 500 verzekerde boeren dat doen, is dat ze niet allemaal aan de verzekeringsvoorwaarden voldoen. Zo moet er, bij de meeste polissen, minimaal een droogtetekort van 250 millimeter zijn op het land. Ook moet de schade minimaal 30 procent van de opbrengst zijn.

Örjan Schrauwen, akkerbouwer in Zevenbergen, heeft zo'n brede weersverzekering, maar zit nog op 240 millimeter droogtetekort. "De komende dagen ga ik wel over die 250 millimeter heen, en dan ga ik een claim indienen." In eerste instantie heeft hij de verzekering afgesloten vanwege het risico op te veel water. Voor de kleigrond waarmee hij werkt is dat een groot risico.

De afgelopen jaren heeft Schrauwen ongeveer 30.000 euro uitgekeerd gekregen voor wateroverlast. Maar nu voor de droogte komt het ook goed uit dat hij verzekerd is. Het kost hem 10.500 euro per jaar aan premie. "Maar dat is het waard", zegt hij. "Zodat je je bedrijf kan laten draaien als je oogst in het water valt, of verdroogt."

Te duur

Maar de meeste boeren denken er anders over, en vinden zo'n verzekering een te grote investering. De prijs van de verzekering hangt af van de hoeveelheid grond en het type gewas. In de akkerbouw ligt de prijs tussen de 10 en 150 euro per hectare per jaar.

"Daar komt bij dat de eerste 30 procent van de schade ook met een verzekering alsnog voor eigen rekening is", zegt Frans Wigchering, akkerbouwer in Drenthe. "Het komt zo zelden voor dat ik door weersomstandigheden minder dan 70 procent van mijn opbrengst haal, dat het voor mij voordeliger is om die schade dan volledig zelf te betalen, dan om elk jaar de premie van de verzekering te betalen."

De premie zou voor boeren nog drie keer zo hoog geweest als de overheid de premie niet zou subsidiëren. Vorig jaar kostte deze subsidie de staat 12 miljoen euro. Dat doet het ministerie om boeren financieel tegemoet te komen. "Wanneer meer boeren gebruikmaken van de verzekering wordt de premie ook lager, dus wij vinden het belangrijk om het gebruik te stimuleren", zegt een woordvoerder.

Hoeveel schadevergoeding de verzekeraars moeten uitbetalen aan de verzekerde boeren is nog onduidelijk. Pas wanneer de gewassen van het land zijn en de prijs bepaald is, kan gekeken worden hoeveel schade boeren precies geleden hebben.