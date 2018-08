Hardere acties beveiligers Schiphol na toestemming rechter

Beveiligers op Schiphol mogen hun stakingsacties uitbreiden. Dat heeft de rechter bepaald. Ze mogen hun werkonderbrekingen opvoeren tot maximaal vijftien minuten en dat vijf keer per dag.

Uit onvrede over de stukgelopen cao-onderhandelingen onderbraken beveiligers hun werk de afgelopen tien dagen drie keer per dag voor maximaal tien minuten. Dat was overlegd met Schiphol.

Omdat de acties tot nu toe geen resultaat hebben, willen de vakbonden vanaf vanavond de acties uitbreiden tot vijf keer vijftien minuten. Schiphol spande hiertegen een kort geding aan om verdere werkonderbrekingen door beveiligers te laten verbieden tot en met 30 september. Volgens de luchthaven kunnen de acties van FNV en CNV leiden tot onveilige situaties.

De FNV is blij met de uitspraak en zegt de acties vanavond al te gaan uitbreiden.

De rechter staat de verharding van de acties dus toe maar geeft tegelijkertijd ook aan dat de actie tot en met 2 september niet nog verder mogen worden uitgebreid.

De beveiligers van G4S Aviation Security willen dit jaar een loonsverhoging van 3,5 procent en een lagere werkdruk. Maar G4S Aviation Security wil dit jaar geen loonsverhoging meer doorvoeren.