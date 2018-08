De belangrijkste kaatswedstrijd ter wereld is ook een grote Friese reünie

Het was nog even billenknijpen voor de PC, de Permanente Commissie die ieder jaar in Franeker de belangrijkste kaatswedstrijd ter wereld organiseert. Op deze vijfde woensdag na 30 juni moest het speelveld er, ondanks de droogte, groen en strak bij liggen.

"Dat is gelukt", zegt Siemen Volberda, de secretaris van de PC. "We mochten gelukkig sproeien met water uit de gracht van Franeker, daarnaast hebben we ook kunstmest gebruikt."

Op het groene veld strijden 16 parturen (teams) om de eerste prijs, maar vooral ook om de eer. Het winnende team wordt namelijk toegevoegd aan een enorm lange lijst.