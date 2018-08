GVB past 'Sinterklaas-omroepstem' in trams aan na klachten

De nieuwe stem is van Walter Bonn. Hij heeft de afgelopen maanden uren in de studio gezeten om de omroepberichten op te nemen, vertelde hij eerder aan AT5. "Ik wilde meer richting Jan van Veen gaan en dan Candlelight, maar dat is toch niet helemaal gelukt, daar is mijn stem misschien net iets te hard voor", zei Bonn.

De GVB vindt het vervelend dat Bonn nu negatief in het nieuws komt, terwijl het niet zijn schuld is dat de stem zo raar klinkt in de tram. "De betreffende compilaties hebben inderdaad niet de kwaliteit die wij beogen en dat vindt 'de stem' zelf overigens ook", zegt de woordvoerder.