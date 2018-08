Men At Work maakt doorstart

Verschillende filialen van kledingketen Men At Work gaan weer open. Het bedrijf maakt een doorstart onder de vleugels van Victory & Dreams Holding, de moedermaatschappij van onder meer Miller & Monroe en Witteveen Mode.

Vijf winkels zijn al open, in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Groningen en Utrecht. Vijf andere, in Den Haag, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Sneek, gaan later deze week weer open. Of ook negen overige filialen weer opengaan, hangt af van onderhandelingen met verhuurders en leveranciers.

Men At Work ging eind juni failliet. De nieuwe eigenaar zegt zoveel mogelijk werknemers te willen behouden. Klanten met cadeaubonnen van de keten kunnen die alsnog inleveren. Klanten die spullen hadden gekocht in de webshop vlak voor het faillissement en die niet hebben gekregen, mogen straks in de nieuwe webshop iets anders uitzoeken.