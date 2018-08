Ophef in Indonesië na celstraf voor incest-abortus

In Indonesië is ophef ontstaan na de veroordeling van een 15-jarig meisje dat na verkrachting een abortus heeft gepleegd. Het meisje raakte zwanger na incest door haar broer.

Mensenrechtenorganisaties en vrouwengroepen vinden het schandalig dat het meisje een celstraf van een half jaar heeft gekregen. "Zij is slachtoffer, maar volgens de rechtbank moet ze toch de gevangenis is, omdat ze haar baby niet heeft beschermd", zegt correspondent Michel Maas.

De actievoerders willen een einde maken aan dit soort praktijken en zijn naar de juridische commissie in Jakarta gestapt; die moet bekijken of het meisje toch wordt vrijgelaten.

De broer is veroordeeld tot twee jaar cel.

Weinig begrip

Verkrachting is in Indonesië een groot probleem. De meeste slachtoffers doen geen aangifte, omdat ze bij de politie op weinig begrip kunnen rekenen. Ze worden volgens Maas niet als slachtoffer gezien. "Vrouwen krijgen van agenten vaak de vraag of ze het lekker vonden."

Ook is er bij de bevolking veel onbegrip voor slachtoffers. Het meisje van 15 is in haar dorp niet meer welkom. "Omdat ze betrokken is bij incest", zegt Maas.