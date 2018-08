KLM groeit, maar winst weg door stakingen bij partner Air France

Luchtvaartmaatschappij KLM vervoert meer passagiers en meer vracht, maar door stakingen bij partner Air France lijdt het moederbedrijf onder aan de streep verlies. Over het afgelopen half jaar kwam het verlies uit op 159 miljoen euro, vorig jaar was er nog 450 miljoen euro winst.

Het verschil tussen de resultaten van KLM en Air France is groot. Bij KLM steeg de omzet met 4,9 procent, bij Air France kwam er 1,4 procent minder binnen. Belangrijke oorzaak zijn stakingen van Franse piloten. Verschillende vluchten konden niet doorgaan. De acties kostten het bedrijf 335 miljoen euro.

"Daardoor duikelt Air France de rode cijfers in, waar KLM een mooi resultaat neerzet", zegt KLM-topman Pieter Elbers.

Hij zegt dat ook KLM schade heeft van de Franse acties. "Het is natuurlijk slecht voor onze klanten. We hebben gezamenlijke klanten die dan via Parijs vliegen en dan weer via Amsterdam. We zijn juist bezig met elkaar om het concern de goede kant op te krijgen en met dit soort stakingen betaal je er met elkaar de prijs voor."

Opvolger

De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij verwacht dat het verlies in de loop van het jaar wordt weggepoetst en er winst overblijft. Er zijn namelijk meer boekingen voor de komende maanden.

Wel moet Air France-KLM steeds meer geld uittrekken voor de kerosine in de vliegtuigen. De brandstofrekening ligt in vergelijking met vorig jaar bijna een half miljard euro hoger door de hogere olieprijs en de dure euro. Air France heeft een kerosinerekening van bijna 1,2 miljard euro per kwartaal.

Er is nog altijd niet bekend wie de opvolger wordt van topman Jean-Marc Janaillac. Hij kondigde begin mei aan op te stappen vanwege het salarisconflict met de Franse piloten. De luchtvaartmaatschappij verwacht volgende maand meer te kunnen vertellen over de opvolging. Een driemanschap, financieel directeur Frédéric Gagey, Air France-baas Franck Terner en KLM-topman Pieter Elbers, vormt een soort interim-bestuur.