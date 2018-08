Drie Russische journalisten gedood in CAR

In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn drie Russische journalisten gedood toen ze in een hinderlaag liepen in de buurt van de stad Sibut, 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bangui.

Ze waren de stad net uit, toen ze zo'n 20 kilometer verderop werden aangevallen. Volgens de lokale politie waren de daders ongeveer tien Arabisch sprekende mannen. De journalisten zouden ter plekke zijn vermoord. Hun chauffeur kon wegkomen en waarschuwde de autoriteiten.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van het drietal en zegt dat het gaat om Kirill Radchenko, Alexander Rastorguyev en Orkan Dzhemal. Ze zouden bezig zijn geweest met een film over een Russisch beveiligingsbedrijf.

Rusland heeft de families van de mannen gecondoleerd en zegt bezig te zijn de lichamen snel terug te krijgen.