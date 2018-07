Bewoners kunnen nog weken niet naar huis na brand Breukelen

Het kan nog weken duren voordat de bewoners van woon- en zorgcentrum 't Heycop in Breukelen weer naar huis kunnen. Dat bleek vanavond tijdens een bijeenkomst voor de getroffen ouderen en hun familieleden op Nyenrode.

Burgemeester Witteman van de gemeente Stichtse Vecht laat aan RTV Utrecht weten dat het een emotionele avond was. "Het nieuws dat het nog wel even gaat duren kwam wel hard aan", vertelt hij. "Het was voor mij ook lastig om bewoners te zien die hun pyjama van gisteravond nog aan hebben, terwijl we nu 24 uur verder zijn. Zij hebben echt een schokkende gebeurtenis meegemaakt."

Aanzienlijke schade

Er wordt hard gewerkt om de appartementen weer bewoonbaar te krijgen, maar de rook- en roetschade is aanzienlijk. Ook de brandveiligheidsinstallaties zijn niet op orde en de trappenhuizen zijn slecht begaanbaar. "Dat kost heel veel tijd om te herstellen", vertelt Witteman. "In de tussentijd willen wij er alles aan doen om de bewoners zo goed mogelijk op te vangen."

De bewoners werden gisteravond opgeschrikt door een grote brand, die ontstond in een aanleunwoning op de eerste etage. Hulpdiensten rukten uit met veel materieel. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat het vuur niet is aangestoken.

Elf van de bewoners van 't Heycop werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zijn negen van de slachtoffers ontslagen.