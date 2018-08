Nederlandse vrouwen en kind (6) gedood bij familiemoord in New York

De moordenaar is de 39-jarige Amerikaan James Shields. Hij woonde in het stadsdeel Queens. Omwonenden en bekenden verklaren tegenover The New York Times dat hij geregeld feestjes gaf in zijn tuin en een aardige, redelijke man leek.

In april was hij een crowdfunding begonnen om geld in te zamelen, voor juridische kosten en om zijn zoontje vaker te kunnen bezoeken. "Ik had een paar jaar geleden het perfecte leven, maar nu is het een puinhoop geworden", schreef hij op zijn website. "Nu heb ik alle hulp nodig die je kunt geven." De crowdfunding leverde uiteindelijk niets op.

Onbekend

Volgens getuigen van The New York Times waren de problemen van Shields maar bij weinig mensen bekend. In december reageerde de politie op een melding van huiselijk geweld, nadat iemand melding had gemaakt van geschreeuw tussen een man en een vrouw. Bij aankomst van de agenten bleek de man te zijn vertrokken en de vrouw wilde niet zeggen wie ze was.

Een buurvrouw, die zes jaar lang boven Shields woonde, wist echter dat er iets mis was. "In de eerste week dat ik hier woonde werd de politie gebeld, omdat hij zijn vriendin sloeg. Drie dagen later was ze weg."

Volgens de vader van de man zou Olthof ergens volgende week teruggaan naar Nederland met haar zoon. Over de ruzie over de voogdij was bij hem niets bekend. "Hij sprak niet zoveel. Hij hield alles geheim", zegt hij in The New York Times.