Nicaraguanen vluchten voor 'Operatie Schoonmaak'

In Nicaragua is de onrust nog altijd niet voorbij. De regering probeert de protesten tegen president Ortega neer te slaan. De gevolgen van die crisis beginnen ze nu ook in buurland Costa Rica te merken. Daar komen steeds meer Nicaraguanen aan die vluchten voor het geweld.

Per week steken zo'n 1000 tot 3000 Nicaraguanen de grens over, melden Costa Ricaanse media. Hoewel een grove schatting, is dat een sterke toename vergeleken met een aantal weken terug. In de maand juni kwamen in totaal zo'n 3000 Nicaraguanen de grens over.

De Costa Ricaanse regering is bezorgd over de toename. Daarom sloeg vicepresident Campbell afgelopen week alarm.

Hoewel zij het nog te vroeg vond om van een crisis te spreken, benadrukte ze dat Costa Rica maar een klein land is. Per week kunnen volgens haar maximaal 5000 vluchtelingen worden opgevangen. "De regering heeft 2015 nog in het achterhoofd", zegt correspondent Marc Bessems. "Toen had het land grote moeite met de opvang van een stroom Cubaanse migranten."

Het Midden-Amerikaanse land heeft de internationale gemeenschap om steun gevraagd. Met de hulp van de Internationale Organisatie voor Migratie en de UNHCR zijn nu twee opvangcentra ingericht.