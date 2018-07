Risicovolle beroepen steeds moeilijker te verzekeren

Mensen met een risicovol beroep kunnen zich steeds moeilijker verzekeren tegen schade of aansprakelijkheid. Dat zegt de branchevereniging voor financieel adviseurs, Adfiz.

Vanwege de problemen verzekeren mensen zich steeds minder, vooral in de taxibranche en bij recyclebedrijven, zegt Adfiz-directeur Enno Wiertsema. Dat komt volgens hem niet alleen doordat ze geen verzekeraar kunnen vinden, maar ook door de hoge premies of beperkte dekking.

Vanochtend berichtte het Financieele Dagblad al dat met name dakdekkers, taxichauffeurs, veehouders en verloskundigen nog maar moeilijk een (betaalbare) verzekering kunnen afsluiten.

Het Verbond van Verzekeraars signaleert dit ook maar ziet geen trend. Toch geeft de brancheorganisatie aan dat samen met een aantal beroepsgroepen naar een oplossing wordt gezocht om de kosten beheersbaar te houden. Met afvalbedrijven en dakdekkers zijn al afspraken gemaakt over veiliger werken, zegt het verbond.

Concurrentie

Volgens Wiertsema van Adfiz is er meer concurrentie tussen verzekeraars nodig, ook van buitenlandse partijen. Daarnaast moeten verzekeraars volgens hem meer worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Dat zouden werkgeversorganisaties en de politiek kunnen doen. De overheid zou kunnen helpen door minder strenge regelgeving.

Maar het Verbond van Verzekeraars vindt dat er voldoende concurrentie is. Volgens het verbond zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen voor de problemen om risicovolle beroepen te verzekeren. Bij de verloskundigen bijvoorbeeld is de premie gestegen omdat er steeds meer geclaimd wordt door patiƫnten als er iets misgaat. Verder speelt volgens de verzekeraars een rol dat ze volgens nieuwe Europese regels meer kapitaal moeten aanhouden.

Autoverzekeringen niet rendabel

Dat laatste bevestigt ook Ron Gardenier, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven. Die vereniging vertegenwoordigt drie miljard euro aan premie en de leden kunnen namens verzekeraars verzekeringen afsluiten via adviseurs die voor een klant werken.

Volgens Gardenier zijn er vooral bij het verzekeren van de zakelijke wagenparken en de leasemarkt problemen met de verzekerbaarheid. Deze markt is al jarenlang onrendabel, zegt Gardenier. Bovendien moeten verzekeraars door de nieuwe strengere Europese regels daarvoor kapitaal aanhouden. "Dat wringt op het moment dat je jaar op jaar verlies lijdt op deze verzekeringen."

Ook is de zakelijke automarkt volgens hem moeilijker rendabel te verzekeren doordat de steeds geavanceerdere en duurdere techniek in de auto leidt tot hogere schadeclaims. Daarnaast is het smartegeld verhoogd, zijn de buitengerechtelijke kosten gestegen en is de vergoeding bij letsel waardoor niet meer gewerkt kan worden hoger geworden door een verhoging van de pensioenleeftijd.

"De enige oplossing is het verhogen van de premies en het met elkaar kijken naar hoe de schadekosten omlaag kunnen", zegt Gardenier.

Recycling en agrarische sector moeilijk te verzekeren

Er zijn volgens Adfiz ook moeilijkheden bij het verzekeren van agrarische bedrijven. Dat bevestigt Cumela Verzekeringen, gespecialiseerd in verzekeringen voor bedrijven in groen, grond en infra. Cumela sluit bij andere verzekeraars de verzekeringen af. Dat wordt voor bepaalde sectoren steeds moeilijker. Volgens directeur Ralph de Hart zijn er verzekeraars die geen schadeverzekeringen meer afsluiten voor agrarische bedrijven.

Ook ondernemingen die in recycling doen, zouden zo goed als onverzekerbaar zijn. Zo is het Cumela niet gelukt om een nieuwbouwhal met daarin een puinbreker verzekerd te krijgen terwijl het daarbij ging om een aannemersbedrijf dat goed bekendstaat.

Bedrijven die groen versnipperen en recyclen hebben volgens De Hart ook last van onverzekerbaarheid. Hij verwacht nog veel meer problemen bij bedrijven die actief zijn in recycling of met het onderhoud van openbaar groen. De Hart vindt dat de verzekeraars gewezen moeten worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Verbond van Verzekeraars wijst erop dat verzekeraars geen acceptatieplicht hebben en bovendien "heeft de sector veel klappen gehad en kijken verzekeraars kritisch naar de portefeuille", aldus een woordvoerder.