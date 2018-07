Mijlpaal voor Uithof-tram: testrit door stationsgebied Utrecht

De veelbesproken Uithoflijn-tram in Utrecht heeft vannacht voor het eerst een testrit gemaakt door het stationsgebied. Een mijlpaal, want het stationsgebied was een van de lastigste onderdelen van het miljoenenproject.

De eerste tram reed stapvoets en werd voortgetrokken door een speciaal voertuig dat zowel op de weg als op het spoor kan rijden. Dat was nodig omdat er in het stationsgebied nog geen bovenleiding is aangelegd. De tram werd te voet gevolgd door personeel dat controleerde of de rit zonder problemen verliep.

December 2019

Na het ritje door het stationsgebied kon de tram op eigen kracht richting De Uithof. Later in de nacht volgde een tweede tram. Tot aan september volgen nog meer testritten. De meeste zijn 's nachts, maar de komende maand wordt ook twee keer overdag gereden, meldt RTV Utrecht.

Begin volgend jaar moet het gebied ook een bovenleiding krijgen, zodat de trams er op eigen kracht kunnen rijden. In de tweede helft van volgend jaar wordt de tramverbinding gefaseerd in gebruik genomen, en in december 2019 moet de Uithoflijn dan volledig in gebruik zijn.

Vertraging en extra kosten

De Uithoflijn moet zorgen voor een betere verbinding tussen Utrecht Centraal en verschillende grote instellingen op de Uithof. Onder meer de universiteit, de Hogeschool Utrecht, het academisch ziekenhuis UMC en het Prinses Máxima Centrum voor kinderen met kanker zijn er gevestigd.

Ov-reizigers waren tot nu toe aangewezen op bussen om er te komen. Maar de bussen hebben te weinig capaciteit voor het groeiende aantal reizigers. In 2011 werd daarom begonnen met de aanleg van de tramlijn.

Het project kende tot nu toe flink wat problemen, zoals vertraging en een financiële tegenvaller van ruim 80 miljoen euro. Nadat een kritisch rapport was verschenen over de gang van zaken rondom het project, stapten de verantwoordelijke gedeputeerde en de provinciesecretaris op.