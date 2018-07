Aantal illegale downloaders in EU is afgelopen jaren gedaald

Het aantal mensen in Europa dat illegaal films, muziek of series downloadt is tussen 2014 en 2017 gedaald. Tegelijkertijd stijgen de uitgaven aan legale content. Dat staat in een rapport van het Instituut voor Informatierecht (IViR), een onderdeel van de UvA.

De verschuivingen worden toegeschreven aan twee zaken: aan de ene kant is er sinds 2014 veel meer content beschikbaar gekomen die gehuurd, gekocht of gestreamd kan worden. Daarnaast is er volgens onderzoeker Joost Poort een sterke link met de koopkracht: "Hoe hoger de koopkracht, des te minder piraten er per legale gebruiker in een land zijn."

Tegelijkertijd stelt het onderzoek dat er geen "overtuigende link" is gevonden dat optreden tegen illegaal downloaden aan deze trends heeft bijgedragen.