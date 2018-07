Verwacht dit jaar geen paars spektakel op de hei

Verwacht dit jaar geen spectaculaire paarse bloeiende heide. Daarvoor waarschuwen natuurorganisaties. Door de droogte hebben de heideplanten een flinke tik gekregen. Op sommige plekken is de heide zelfs afgestorven.

Onder meer op de Veluwe is dat goed zichtbaar, zegt Marjolein Koek van Natuurmonumenten tegen Omroep Gelderland. Normaal gesproken begint rond deze tijd de heide paars te kleuren. Het hoogtepunt ligt rond half augustus. Het natuurfenomeen is zo populair dat er zelfs excursies worden georganiseerd.

Maar dit jaar zal het niet zijn als andere jaren, waarschuwt Natuurmonumenten. "Mensen die excursies hebben geboekt, gaan we waarschuwen dat ze dit jaar geen spektakel hoeven te verwachten. Ze krijgen niet wat ze gewend zijn op die plek."

Nog nooit meegemaakt

Op de Kalmthoutse Heide in Noord-Brabant dreigt een groot stuk heide af te sterven door de droogte. Dat zegt beheerder Ignace Ledegen tegen Omroep Brabant. "Het komt vaker voor dat er bruine plekken zijn wanneer het wat warmer is, maar dit heb ik nog nooit zo meegemaakt."

Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer ziet op de Noord-Veluwe een vergelijkbaar beeld. "Een heideveld dat door extreme droogte afsterft, heb ik nog niet eerder gezien", zegt hij. "Het is niet zo dat de hele heide doodgaat, maar in verhouding heb je veel meer bruine plekken. De struikheide en de kraaiheide is door de hitte en het watertekort al afgestorven. "