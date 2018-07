Tadzjikistan: verboden islamitische partij pleegde aanslag op fietsers

De Islamitische Wedergeboorte Partij, waar de autoriteiten naar wijzen, werd door de regering van Tadzjikistan in 2015 verboden nadat die flink had verloren bij de verkiezingen.

President Rachmon treedt sindsdien hard op tegen de oppositie; honderden partijleden en aanhangers zijn de afgelopen jaren opgepakt. Ook zijn moskee├źn verwoest.

"We moeten wel even afwachten welke bewijzen men nu heeft tegen de Islamitische Wedergeboorte Partij", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. "Het is een partij die nogal makkelijk de zwarte piet krijgt toegespeeld. Er zit een politiek sausje overheen."

De partij zat tijdens de burgeroorlog in de jaren 90 in het kamp van de tegenstanders van Rachmon. "Later is het een fatsoenlijke politieke partij geworden", zegt Groot Koerkamp. "De partij was tegen de pogingen van de president om eeuwig aan de macht te kunnen blijven. Rachmon is inmiddels president voor het leven."