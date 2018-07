Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger

De leerstoel moet mediation in de brede zin naar een hoger plan tillen. Dat lijkt ook nodig, zegt Allewijn. Mediationvaardigheden worden weliswaar steeds vaker toegepast, maar dat gebeurt veelal nog informeel. Formele mediation vinden gemeenten vaak nog een stap te ver. Want als dit succesvol is, roept het angst voor een precedentwerking op. En als het niet succesvol is, dan vraagt men zich af of men niet beter direct naar de rechter had kunnen stappen.

"De overheid geeft niet graag de regie uit handen", weet Allewijn. "Maar de inschakeling van een mediator als onafhankelijke derde is voor gemeenten een mogelijke oplossing. De overheid maakt de regels en er kan niet altijd 'geschikt' worden. De natuurlijke rol van de overheid is het controleren en wantrouwen van burgers. Door te onderhandelen met burgers wordt een gemeente in een andere rol gedwongen. Maar de overheid is wel bezig om beter contact te hebben met burgers. Dat zie je ook aan projecten als Prettig Contact met de Overheid."

Kostenbesparing

Er zijn zowel voordelen als nadelen aan mediation. Burgers kunnen in het geval van mediation met de overheid invloed uitoefenen op de oplossing van het geschil. Daarnaast zijn de totale kosten voor mediation vaak een stuk lager dan de juridische kosten die gemoeid zijn met een gerechtelijke procedure.

Een vrij uitgebreid mediationtraject kost rond de 2500 euro, zegt mediator Kramer. "Juridische procedures zijn veel duurder, dan zit je al snel op het dubbele of nog meer. Daarnaast ga je samen op zoek naar een goede oplossing, waarbij beide partijen inspraak hebben. Dat leidt vaker tot een oplossing waarover beide partijen tevreden zijn."

Een nadeel van mediation is dat een mediator nooit een beslissing kan afdwingen, zoals een rechter dat kan. Als een van beide partijen niet een werkelijke inspanning wil doen om tot een oplossing te komen, worden geld en tijd verspild.

In het geval van Hillegom en de waterberging verwachten de betrokken partijen in elk geval een positief resultaat. "We hebben een expert uitgenodigd om mee te denken over alternatieve oplossingen", zegt Kramer. "Zowel gemeente als bewoners verwachten dat we eruit komen."