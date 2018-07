Bevolkingsgroei minder groot door griepgolf

De griepepidemie in de eerste maanden van het jaar heeft de bevolkingsgroei licht afgeremd. In het eerste half jaar van 2018 kwamen er netto ruim 32.000 inwoners bij, meldt het CBS. In de eerste helft van 2017 waren dat er nog 35.000.

In de eerste helft van dit jaar overleden in totaal 81.000 mensen en kwamen 82.000 kinderen ter wereld. De natuurlijke aanwas kwam daarmee uit op 1000. Een jaar eerder was dat nog 4000 (82.000 geboorten, tegenover 78.000 sterfgevallen).

In het eerste kwartaal van dit jaar stierven er vooral meer mensen van 65 jaar en ouder, mede als gevolg van de langdurige griepgolf die tot halverwege april duurde.

Migratie

Het grootste deel van de bevolkingsgroei werd veroorzaakt door migratie. De eerste zes maanden van dit jaar was het migratieoverschot zo'n 31.000 mensen. Dat was gelijk aan dezelfde periode een jaar eerder, maar de samenstelling is wel anders.

Het aantal Syriƫrs dat zich bij een Nederlandse gemeente heeft ingeschreven, is namelijk sterk afgenomen: van 11.000 in de eerste helft van 2017 naar 3000 in de eerste helft van 2018.

Er kwamen wel meer mensen met een Europese achtergrond naar Nederland. De grootste groep werd gevormd door Polen. Ook was er een toename te zien van Bulgaren en Roemenen.

De Nederlandse bevolking telt op dit moment zo'n 17,2 miljoen mensen.