Aantal studenten groeit, maar universiteiten maken zich zorgen

Twee opties

Het ISO ziet dat het liefst veranderen, vertelt Alofs. "We zijn vóór internationalisering", benadrukt ze, "maar het moet met beleid gebeuren en de randvoorwaarden moeten op orde zijn." Daarom ziet de organisatie het liefst dat studies voortaan op twee manieren worden aangeboden. "Eén in het Nederlands, zonder numerus fixus, zodat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft. En één in het Engels, met desnoods een capaciteitsbeperking."

Annelies van Dijk van de UvA weet niet of dat de oplossing zal zijn. "Wij zien dat veel Nederlandse studenten nu al voor een Engelstalige studie kiezen, zelfs als er een optie in hun eigen taal is. Dat zien we bijvoorbeeld bij onze studie communicatiewetenschap, die we in beide talen aanbieden."

Studenten willen zelf graag studeren in een internationale omgeving, denkt Van Dijk. "Ze vinden dat leuk. Wij denken dus dat studenten met die twee opties vaak alsnog voor de Engelse studie zullen kiezen, waardoor er nog steeds schaarste is."

Daadwerkelijke opkomst

De aanmeldingen van nu voorspellen niet precies hoeveel studenten er daadwerkelijk volgend jaar zullen rondlopen op universiteiten. Daar zit een groot verschil tussen, benadrukken beide universiteiten en ook het ISO. "Vooral internationale studenten schrijven zich voor meerdere studies in en maken pas laat een keuze", zegt woordvoerder van Dijk. "Dat vertroebelt het beeld. Business administration had vorig jaar 1500 aanmeldingen, slechts 370 zijn daadwerkelijk begonnen aan de studie."

Hoe groot de krapte dus precies gaat zijn, is pas te zeggen in oktober, als het nieuwe collegejaar al een tijdje bezig is.