Massale steunbetuiging voor verkrachte studente Rotterdam

De Rotterdamse wijk De Esch betuigt massaal steun aan de Indonesische studente die anderhalve week geleden zwaargewond raakte bij een verkrachting. Binnen korte tijd zijn bij een spontane actie 530 kaartjes getekend en geschreven.

"We dachten: als er tien kaartjes binnenkomen, is het veel. Maar mensen waren heel geƫmotioneerd. Ze zeiden: o, ik ben zo blij dat ik dit kan doen", zegt buurtbewoner Anja van Ditmarsch, die samen met Paul Wiese het initiatief nam voor de actie. Twee dagen stonden ze bij een buurtsupermarkt met een tafeltje vol kaarten.

Prachtige lieve teksten

Wiese zegt bij RTV Rijnmond: "Zelf hebben en mogen we geen contact hebben met de familie van het slachtoffer. Een rechercheur heeft de kaarten opgehaald en bezorgd. De familie en het slachtoffer waren overweldigd door de hoeveelheid. En door de boodschappen die erop stonden. Die waren in het Nederlands, Engels, Indonesisch, Chinees. Heel prachtige, lieve teksten."

"Met de verkrachte vrouw gaat het lichamelijk goed, hebben we gehoord. Geestelijk is ze aan het opkrabbelen", vervolgt Wiese. "Ze is heel blij dat haar familie uit Indonesiƫ is overgekomen. Ook kan ze af en toe weer lachen. Dat is, na het verschrikkelijke wat er gebeurd is, wel positief om te horen."

Stille tocht

Morgenavond om 20.00 uur is er een stille tocht voor het slachtoffer. De route loopt van Rotterdam Centraal naar de wijk De Esch, de route die de studente aflegde voordat zij voor haar woning werd verkracht.

Vorige week dinsdag heeft de politie na het bestuderen van tal van camerabeelden, van onder anderen buurtbewoners, een 18-jarige Rotterdammer opgepakt. Later bleek dat zijn dna overeenkwam met sporen die bij de studente zijn aangetroffen.