Kinderen verleren zwemmen snel als er niet meer wordt geoefend

Kinderen met een zwemdiploma die niet geregeld zwemmen, verleren het snel. De Zwolse Hogeschool Windesheim heeft dat vastgesteld na onderzoek. Het is volgens de school voor het eerst dat is onderzocht hoelang kinderen het zwemmen vaardig blijven en hoe zij en hun ouders dat zelf inschatten.

"Als kinderen tussen de 4 en 7 een vaardigheid aangeleerd krijgen, is het niet zeker dat ze dat na één of twee jaar nog kunnen, zeker niet als er niet regelmatig wordt geoefend", zegt onderzoeker Mandy van der Weijden.

De onderzoekers lieten ruim honderd kinderen die kort daarvoor hun zwemdiploma hadden gehaald opnieuw afzwemmen voor hun B-diploma. Uit die proef blijkt volgens de onderzoekers dat ze veel vaardigheden weer verleerd waren: 5 tot 10 procent zakte.

Gevaren slecht ingeschat

Voor het onderzoek moesten ouders een enquête invullen en beantwoordden kinderen vragen over hun zwemvaardigheid. Daaruit blijkt ook dat kinderen het lastiger vinden om in natuurwater te zwemmen dan in het zwembad waar ze hebben afgezwommen.

De ouders denken daarentegen dat hun kroost goed kan zwemmen in natuurwater. "En dat is gevaarlijk", zegt Van der Weijden. Ze adviseert de ouders om bij hun kinderen te blijven als er wordt gezwommen in natuurwater.

Verder wordt zwemmen met kleding nog vaak lastig gevonden en schatten kinderen de gevaren in het water niet goed in. "Ze hebben het niet over stroming of onderstroming. Het gaat wel over kwallen en haaien. Als je de gevaren wil inschatten, heb je kennis over de context nodig."

Om te voorkomen dat kinderen hun zwemvaardigheid verliezen, adviseert Van der Weijden om ze in ieder geval een C-diploma te laten halen. "En vooral blijven zwemmen."